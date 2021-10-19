來自四川甘孜的20歲藏族青年丁真（丁真珍珠），去年11月因為一系列照片在網路流傳，憑著帥氣長相加上純樸笑容一夕爆紅，不僅微博吸引超過208萬粉絲關注，近期更受邀參與綜藝節目《中餐廳》，與黃曉明等嘉賓互動受到喜愛。然而丁真近日一張演出截圖就在網路瘋傳，明顯發福的模樣引爆網友熱議，驚訝他昔日少年感完全消失激似中年大叔。

20歲爆紅藏族少年丁真近日參加公開活動，演出片段一曝光意外引爆網友熱議，因為照片中丁真臉蛋明顯發福，加上額頭上的抬頭紋，讓他整個人看起來老了不少，還讓粉絲一度以為是惡意P圖，「天啊，胖是人類的天敵」、「伙食太好了」、「這真的不是P圖嗎」、「抬頭紋，看來馬上又過氣了」。

丁真近日演出截圖，陸網瘋傳。(取自微博)

丁真自發的演出側拍照。(取自理塘丁真微博)

粉絲則急忙為丁真喊冤，表示丁真並沒有胖，而是因為因為下山醉氧才導致臉部浮腫，「每次下山都這樣，回山上又好了。（還有抬頭紋一直都有的。）孩子特別特別瘦！」也有人認為是因拍照角度關係，才產生丁真變胖的錯覺。

丁真昔日少年感爆棚。(取自微博)

醉氧其實就是氧中毒，通常生活在高原高海拔的人，重新進入氧氣含量相對高的地區，就會發生不適應，進而出現疲倦、無力、嗜睡、胸悶、頭昏、腹瀉、浮腫等症狀，亦稱為低原反應。