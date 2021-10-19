民進黨前副秘書長林忠正18日深夜在臉書爆料，「民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期臥底的工作人員。他在過逝前特地親自向受害人告白而且慎重道歉，並將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管」，而傳出這位黨主席就是江鵬堅，前黨主席施明德接受中時記者求證時表示，「不錯，就是江鵬堅」。對此，有網友表示，「會推舉江做黨主席，恐怕創黨元老們也是想說要關一起關」。

施明德指出，江鵬堅是「主動告白」，不是「線民」也不是「爪耙仔」，後來並把當年蒐證的資料還給他，不像立委黃國書，是被爆料才說明。

由於林忠正的臉書，名嘴楊憲宏也留言，提到江鵬堅有返還一些資料給施明德。記者向施明德求證，施明德表示，江鵬堅是在過世前幾個月，跟他說有要事要講，請他到陳菊開的「菊之鄉」日本料理店用餐。他說，當時，江鵬堅喝了很多酒後才緩緩道出，江鵬堅說，自己是調查局的訓練班出身的，正是調查局人員，有正式身份跟任務。「我第一次聽到，確實有點意外」。

施明德說，江鵬堅跟他說，「我跟你們作夥後，從來沒有害過人，這些黨外的人都是為理想在打拼，其實都很可愛」；「江鵬堅這樣跟我說時，我相信，他沒有害過任何人」。

對此消息，有PTT八卦版網友分析表示，「現在就是鬧大議題逼間諜現形，例如修憲」、「民進黨創黨時，很多高知名度的人還在坐牢。會推舉江做黨主席，恐怕創黨元老們也是想說要關一起關」、「民進黨初創時派系之間誰也不服誰，因此妥協之下推舉他出來當黨主席，因為江鵬堅為人低調而且沒有派系」。但也有人指出，「民進黨是列寧式政黨，不用意外」、「民進黨自己開始批鬥大會了嗎？」、「執政黨利用行政資源安插內奸在各在野黨，怎麼覺得有種既視感」。