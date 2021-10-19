診所老闆娘小珍指控，她婚後10年在2019年才發現，老公與婚前同居女友小美仍續舊情搞外遇，她去年7月間還發現，小美曾寄露點裸照給她老公。人夫診所老闆認了外遇，坦承兩人從未斷情；小美卻全盤否認。小珍怒提民事訴訟向小美求償，台中地院判賠30萬元，仍可上訴。

小珍說，她在2009年結婚，老公已交往9年的女友卻延續舊情，與老公搞外遇，她在2019年11月發現兩人姦情，兩人當時分手，但仍藉公事之便，出遊同宿。她去年7月間發現，小美在2011年11月間竟以電子郵件寄自拍露點裸照給老公，侵害她的配偶權，對小美提民事求償精神撫慰金150萬元。

人夫診所老闆認了外遇，坦承婚前即與小美交往，有性關係，兩人外遇持續到婚後10年，都沒斷過。

小美否認外遇，指稱同居男友在2006年籌備診所開業、她在診所當行政助理，豈料，男友在隔年底逕行搬離，告知已另結新歡，她拒與他再有感情糾葛，只維持股東與同事關係，不可能在他婚後還有婚外情。至於裸照信件無法排除是她手機及電子信箱被盜用。

法官認定人夫承認外遇的聲明及證述裸照電子郵件足可採信，小美辯稱手機及信箱被盜用，並未舉證，審酌雙方學經歷及名下財產等，判賠撫慰金30萬元。