專案小組查獲兩處改造槍支工廠。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局電信偵查大隊日前接獲線報，指彰化縣徐姓男子、台中市江姓男子疑似改造槍支對外販售，遂與台中市、台南市、嘉義縣警察局等單位組成專案小組，將兩嫌及下游買家共7人逮捕到案，查扣具殺傷力的改造空氣槍7支、半成品手槍3支，改造工具及零件1批、各式鋼珠、鉛彈、CO2鋼瓶、匕首3把、蛇刀12把、手指虎3對、鋼鞭1條、掃刀1支、鏢刀30支等贓證物。

警方調查，40歲徐姓男子原本擔任看護，疫情期間失業在家，竟上網自學改槍技術，成功將操作槍改造為火藥槍，並試射成功，所幸尚未賣出即被警方查獲。

另名27歲江姓男子，利用家中開設鐵工廠之便，晚上搖身一變成地下兵工廠，多次改造槍支並放到網路販售得利，2017年江嫌曾被警方逮捕，遭判刑5年因沒入監執行被通緝，逃亡期間夥同另名楊姓男子在網路賣場販賣改造空氣槍，初估3年來至少賣出10多把改造槍支，獲利逾80萬元。警方詢後，將他送監執行。