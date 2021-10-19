颱風過後被摧毀的舊式蚵棚被沖至海岸造成汙染。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

傳統浮筏式養蚵的蚵棚以竹子搭建，使用1到2年就得淘汰，台南市每年回收的蚵棚達4000至5000公噸，每公噸清理費5000元，一年要花2000多萬元才能清理完畢，而這筆卻是人民的納稅錢；台南市政府今年首辦蚵棚創新設計比賽，廣邀社會好手及學子腦力激盪，研發新式蚵棚，總獎金達20萬元，希望減少環境及社會成本。

台南市漁港及近海管理所近海管理組長吳榮在表示，這次台南首辦蚵棚創新設計比賽徵選活動，希望找到更耐用材質的蚵棚，不用像現在西南氣流一來，蚵棚容易被打到岸上，或是每到颱風季為了避颱，漁民都要把蚵棚拖進港，因此藉由此徵選活動，盼免去更多社會成本，也能減少對海洋的汙染。

吳榮在提到，現在民間團體已有研發高密度的塑膠管蚵架，這個活動希望大家也一起集思廣益，運用不同新的材質或思維，造出更環保永續的新式蚵棚；而比賽結束後，針對得獎的樣品做試驗，並以試驗情形作為未來是否持續辦活動的依據。

農業局說，這次活動不限以任何型式材質，如延繩、架子，但要避免舊式竹子、保麗龍等，讓民眾自由發揮，設計出符合時代需求的新式蚵棚；此次徵選活動分成社會組、學生組，即日起至11月22日止受理網路報名，12月3日為初賽評選，12月10日進行決賽，歡迎民眾來挑戰。