永豐銀行瞄準四族群升級安養信託！永豐銀行19日宣布升級安養信託服務，協助民眾提早規劃人生下半場，台灣的「屆退族、退休族、頂客族及單身族」等人數逐年增加，加上進入人口負成長時代，突顯趁早規劃未來的必要性。

永豐銀行表示，即日起推出「預約幸福．安養樂活信託」，透過事前約定，確保個人遭遇意外或年邁導致失能、失智等狀況時，可獲得財產管理、高齡照護、醫療給付與獨立金流管理等全方位保障。永豐積極發揮「信託2.0」精神，協助客戶做好每個人生階段的萬全準備。

根據統計，國人平均壽命為81.3歲、創歷史新高；研究則指出，國人平均退休年齡為61.1歲，退休平均餘命長達23.5年；同時，台灣2020年適婚人口的不婚比例再創新高，生育率亦創新低，正式進入人口負成長時代。

永豐銀行指出，多數民眾已意識準備退休金的重要性，卻往往忽略因意外或年邁導致失能、失智等潛在危機，導致辛苦累積的資產曝露於風險中。因此，應趁健康時及早規劃未來，減輕自己或家人的負擔。

永豐銀行表示，即日起推出預開型「預約幸福．安養樂活信託」，客戶預先設定將個人的台幣、外幣資產或基金贖回款項，於約定條件成立時才撥入信託專戶，確保專款專用，兼顧預先規劃、資金撥付與財產保全三大功能，如有需要，也可預先指定信託監察人。永豐銀行表示，旗下創新推出信託管理費採取以年齡區分的計費方式，客戶達指定年齡門檻，例如55歲（含）以上客戶，至2022年底前限期推出「預約幸福．安養樂活信託」簽約金5折優惠，並且在執行撥付、投資前，都不會收取任何信託管理費；其他客戶則享簽約金8折優惠。