疫情之下，外送及叫車服務的確為消費者帶來了方便與防疫安全，但同時也因外送而增加的包裝，以及機車或汽車移動時的碳排放量，而foodpanda今（19日）就發布了年度永續計劃，因著在針對消費者對於「環保餐飲看法大調查」中發現，86%的消費者願意支持環保店家，同時高達70%更願意多花一點錢去支持採用環境友善材質餐具及容器的店家，80%的消費者認為只要餐點不灑漏，包裝少一點也是更好的選擇，也能減輕垃圾分類的煩惱。

因此foodpanda就攜手新創環保團體RE-THINK，以及成功大學環境工程學系推動「環境友善店家」計畫，正式推出9大環保標準及配套的審查制度，主要以店內的回收、設備，外帶外送的包裝輕量化，減少食物浪費等標準，去正式評選出全台的環保友善店家，而目前就有36家店家在200份報名中脫穎而出，不僅享有平台免費廣告等宣傳資源，消費者於其消費輸入優惠碼也即享滿額折50元優惠。

foodpanda宣布將攜手RE-THINK推動「環境友善店家」計畫以外，更將再在台北推出串連好食器推動「循環容器外送」計劃（見圖）。（foodpanda提供）

另外foodpanda繼台南推出「循環容器外送」計劃以後，再度擴大在台北拓點，正式與台北市政府環保局及「好盒器」展開合作，首波將鎖定台人最常飲用的手搖飲推出循環容器，於台北站前及公館商圈駐點，只要點餐時選擇「愛地球外送」的店家，即可選用「使用循環容器」盛裝餐飲，餐後簡單沖洗、3 天內歸還至指定地點，即享30元優惠碼，真正落實「源頭減廢」的目標。

Uber攜手8家多元化計程車合作車隊，正式推出「減碳優步」、「毛孩優步」兩大全新乘車選擇。（Uber提供）

Uber近日也正式推出了「減碳優步」、「毛孩優步」兩大全新乘車選擇，前者將與擁有電動及油電混合汽車的職業駕駛，合作推出全新友善環境乘車選項，首波將有超過3000台合作車隊的多元計程車於全台7城市上線，另外還有全新友善寵物的「毛孩優步」乘車選項，每趟行程最多可讓2位乘客和1隻寵物共同搭乘，乘客在行程中可自行使用牽繩、毛巾等，不僅節能減碳，同時也能愛護地球、疼惜毛孩。