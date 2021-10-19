藍營口譯哥任國民黨國際部副主任 赴美籌辦代表處 19:512021/10/19 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍營口譯哥黃裕鈞將赴美籌備國民黨駐美代表處。（取自黃裕鈞臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國國民黨今（19）日發布人事案，任命前立法委員林麗蟬接任組織發展委員會婦女部主任，立法委員陳以信接任政策會副執行長兼組織發展委員會海外部主任，有藍營口譯哥之稱的淡江大學外交與國際關係學系兼任講師黃裕鈞接任國際部副主任，並將赴美籌備國民黨駐美代表處。 黃裕鈞是藍營的國安外交幕僚，年輕但是熟悉外交事務，曾任2020韓國瑜張善政總統副總統競選總部副總幹事、朱立倫主席時期的國際部專員、洪秀柱總統競選辦公室國際組執秘，並多次安排朱立倫、江啟臣等藍營高層訪美。 國民黨任命新住民前立委林麗蟬 接任婦女部主任 內資軋外資 14檔反攻號角響 #藍營 #口譯哥 #國際部 #黃裕鈞 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡適應等人提修法 文職任軍校校長 國民黨立委質疑民進黨開巧門 讓政治力進入軍中 04:102021/10/18 焦點要聞 虎豹潭落水意外 議員爆體驗營創辦人與陽管處關係複雜 11:182021/10/18 社會 國民黨立委追問勞保改革時間 勞動部稱還在溝通 16:412021/10/19 政治 網紅小玉換臉黃捷、高嘉瑜賣謎片 藍營的他說話了 17:562021/10/18 政治 第6屆金門文化獎出爐 3得主將獲頒獎章、獎金10萬元 18:542021/10/19 寶島 黃國書認曾當線民震撼政壇 林濁水轟促轉會：不真相委員會 17:452021/10/18 政治 藍營呼籲凍漲油價緩解通膨 蘇貞昌打回票：有機制不干預 13:412021/10/19 政治 屏東好就業10／23隆重登場 56家廠商釋出約1018個工作職缺 17:432021/10/18 財經 史話》中共的分化──解讀郝柏村回憶錄之4（龍城飛） 00:002021/10/18 兩岸史話 《國際產業》韓旅行社敗部復活 2022年可望虧轉盈 09:452021/10/18 財經 合庫銀行高階策勵營 聚焦十大議題 22:592021/10/18 財經 政治熱門新聞 民進黨創黨主席江鵬堅是調查局卧底 施明德證實 - 政治 《天下雜誌》最新縣市長滿意度排名大洗牌 第一名是他！ - 政治 罷免陳柏惟案》藍營「最美發言人」諷：他體力比孕婦還差 - 政治 10立委涉炒作高端股票檢調不敢查？趙少康質疑關鍵是她 - 政治 小玉為何被抓？爭議影片流出 網問：「他動到不該動的人」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。