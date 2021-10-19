中國國民黨今（19）日發布人事案，任命前立法委員林麗蟬接任組織發展委員會婦女部主任，立法委員陳以信接任政策會副執行長兼組織發展委員會海外部主任，有藍營口譯哥之稱的淡江大學外交與國際關係學系兼任講師黃裕鈞接任國際部副主任，並將赴美籌備國民黨駐美代表處。

黃裕鈞是藍營的國安外交幕僚，年輕但是熟悉外交事務，曾任2020韓國瑜張善政總統副總統競選總部副總幹事、朱立倫主席時期的國際部專員、洪秀柱總統競選辦公室國際組執秘，並多次安排朱立倫、江啟臣等藍營高層訪美。