1名人妻在網路上自責陳述與丈夫的同事發生婚外情，直言「我淪陷了」，但她說即便深愛小王，但對方有件事讓她無法忍受，就是對方喜歡「狗喝水」（舌頭舔私密處），但對方平常愛吃檳榔、滿嘴檳榔味，讓她無奈喊每次偷情完，「下體會連續2天有很重檳榔味」，擔憂「味道」遭丈夫發現，想要因此與小王斷絕關係。

該名人妻在「爆料公社APP匿名館」發文表示，她日前在家中招待丈夫的同事，一群人酒過三巡後，他與其中1名同事相聊甚歡，而對方疑似在酒精促使下突然深情凝望她，「不知怎麼回應的我一臉通紅，不知道為何他就把臉湊過來親吻了我，後來的事情不多做敘述，對，我淪陷了。」

人妻說小王喜歡「狗喝水」（舌頭舔私密處），但對方平常愛吃檳榔、滿嘴檳榔味，讓她無奈喊每次偷情完，「下體會連續2天有很重檳榔味」。（翻攝自爆料公社APP匿名館）

該名人妻說她開始與對方展開婚外情並發生關係，但日後她開始相當介意1件事情，就是對方平時喜歡吃檳榔，嘴巴都是滿滿的檳榔味，而對方又十分喜歡舔她的私密處，讓她擔憂萬一丈夫哪天發現她的下體出現檳榔味，外遇會因此曝光，「每次偷情完就活在心驚膽跳之中，下體會連續2天有很重檳榔味，我好頭痛，要結束這段婚外情嗎？」

其他網友則留言說，「繼續下去啊！這樣我之後才有你被老公甩的文章可以看」、「所以妳老公去喝別人的水妳也ok？如果無法忍受就儘早回頭吧」、「或是叫妳真正的老公要狗喝水的時候吃一碗大蒜，應該可以蓋的掉檳榔味道」、「要就離婚，不然就和小王分手，我跟妳保證一定會曝光的，時間早晚，到時候問題更大」。