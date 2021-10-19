美女插畫家泥泥（泥泥學姊、JANiE）除了擁有高超畫工，還有F罩杯火辣身材，不時在社群平台曬養眼辣照，IG已吸引超過178萬名粉絲追蹤，最近她曬出和親妹一起玩牌的畫面，姊妹倆都擁有超兇身材，讓大批網友看了直呼「基因太強」。

泥泥18日在IG分享和妹妹一起玩桌遊的舊照，只見妹妹穿著短袖T恤，泥泥卻不只加了長袖外套，最外面還披了件絨毛外套，處在同個空間卻像在兩個季節，讓她不禁笑說：「我們一個像夏天一個像秋天…還是冬天。」

吸睛的是，照片中姊妹倆的上衣都是低胸設計，大方展現傲人胸圍，事業線同樣深不見底，好身材讓人移不開眼光，吸引許多粉絲大讚「果然是親姊妹」、「家族遺傳好厲害」、「這基因太強大」，連YouTuber兼魔術師Davio也留言笑稱「妳們看得到牌？」泥泥則逗趣回應：「還可以偷藏牌呢！」

事實上，泥泥之前就曾曬過和妹妹一起逛賣場的照片，當時妹妹穿著黑色合身T恤，長髮披肩，側身入鏡讓其上圍看起來特別巨大，加上包包背帶剛好在卡雙峰之間，使得美胸形狀更加明顯，兩姊妹高顏值又都擁有超兇身材，電暈一大票粉絲。