跆拳道東奧國手劉威廷，今天在新北全運會摘下男子80公斤量級金牌，跪在賽場上親吻地板，宣告脫下戰袍退役，未來將轉任教練作育英才。(全運會提供)

東京奧運跆拳道國手劉威廷(彰化縣)，今日在110年全運會跆拳道對打男子80公斤級成功衛冕，選手生涯最終戰畫下美好句點。而黃鈺仁（桃園市）在全運會拿下跨量級四連冠，如願站上男子74公斤級最高頒獎台。

劉威廷與黃鈺仁憑著多年累積的實力與經驗，在全運賽場上主導比賽節奏。劉威廷在決賽中，靠著多次上端攻擊，以19比0踢落王德龍（桃園市）。賽後劉威廷表示，「打完最後一場比賽，其實心情蠻放鬆的。」結束選手生涯，未來將轉為教練，回母校台體大指導學弟妹，並傳承國際賽經驗，期許後進能挑戰更高層級。

黃鈺仁今在金牌戰對上新北市劉進崧。雙方前兩回合僵持不下，第三回合黃鈺仁靠著扎實的中端攻擊把分數拉開，最後以14比6收下金牌。黃鈺仁被問到未來是否會繼續參賽，他笑説：「隨緣吧！因為我有可能在選拔賽就輸了！」他也透露，選擇升量級，是因為體重降不下去，還自爆為了打74公斤級，硬是減了5公斤才達標。