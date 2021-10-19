影壇第一美人林青霞即使息影多年，仍是不少人心中的女神，最近有一張她19歲穿學生制服的青春照在日網瘋傳，清純美貌收服大批當地人，盛讚為「最美校花」。

照片中，林青霞留著清湯掛麵髮型，露出乾淨清秀的臉龐，身穿日本水手制服，手插進口袋，修長的美腿在百褶短裙內顯得特別耀眼，即使色調為黑白都擋不住女神氣息，許多日網友驚艷不已，誇讚這絕對是校花等級。

林青霞19歲拍電影《窗外》的學生制服照，近期在日網討論度飆高。（圖／微博）

林青霞在電影《窗外》的形象清純可人。（圖／中時資料照）

不過，這張照片並不是林青霞學生時代的照片，而是改編瓊瑤小說的電影《窗外》劇照，當時林青霞年僅19歲，在西門町巧遇星探楊琦，被推薦演出《窗外》第一主角江雁容，父母本來反對，片商找來山東籍國大代表遊說才順利參演，該部成為林青霞的處女作，也是和秦漢相識相戀的開端。

不過，秦漢當時已有老婆邵喬茵，卻對林青霞特別關愛，婚姻便於1980年離異，讓女方背負破壞家庭的小三罵名，後來林青霞拍攝《我是一片雲》，同劇男演員秦祥林對她展開熱烈的追求，甚至陪林青霞赴美療情傷，令她感動不已，衝動地答應男方的求婚，未料4年後林青霞改變心意，退婚秦祥林，隔年在瓊瑤的撮合下，與秦漢復合，愛情足足長跑10年。

逼近不惑之年的林青霞一直很想要有個家庭，但遲遲等不到承諾，最後嫁給交往半年的香港富商邢李㷧，婚後生下兩個寶貝女兒，從此淡出螢光幕。為何秦漢不娶林青霞呢？根據報導指出，秦漢曾委婉地表示，「兩個人的結合最重要是談得來，最怕是沒話可說，螢屏上的情情愛愛一旦落實到生活的柴米油鹽中，或許並不是當初那麼美好，這就是為什麼相愛容易相守難。」而林青霞情定邢李㷧的原因，是因為對方願意無條件的疼愛她，認定其就是真命天子。