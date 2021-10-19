殲-16戰機。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日間有5架侵擾西南空域，包括4架殲-16，及1架運8-遠干機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

共機前天有3架侵擾，昨天有兩架，都是快速機與慢速機搭配。