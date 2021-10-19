共機今日5架侵擾西南空域 19:522021/10/19 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16戰機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日間有5架侵擾西南空域，包括4架殲-16，及1架運8-遠干機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 共機前天有3架侵擾，昨天有兩架，都是快速機與慢速機搭配。 芒果乾已救不了蔡英文 陸8月大幅減持美債213億美元 持倉規模近12年新低 #共機 #侵擾 #西南空域 #空軍 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 越籍山老鼠現形 林道監視攝影拍到背盜伐珍木 16:552021/10/19 社會 花蓮縣長徐榛蔚施政有感 滿意度上升至全台第4 18:342021/10/19 政治 新竹光臨藝術節壓軸秀 「光雕展演」22日登場 17:112021/10/19 生活 虎豹潭4死2失蹤 黃金救援時間倒數 今再動員357人搜索 10:392021/10/19 社會 全訊及宜新實業 IPO承銷中籤率各0.81％及1.16％ 12:222021/10/19 財經 保麗龍攻占沙灘成「白色海灘」環團籲找解方 12:432021/10/19 生活 不賣F35 老美要改賣土耳其F16算盤打得精 17:192021/10/19 軍事 滅火器領軍唯一售票演唱會秒殺 最佳現場演出10／20開放索票 12:532021/10/19 娛樂 安坑列車國產比42％ 超越淡海輕軌 04:102021/10/19 地方新聞 助企業創新轉型 留住年輕人 04:102021/10/19 地方新聞 人機合體現代房仲 永義房屋竹科展店 04:102021/10/19 地方新聞 政治熱門新聞 民進黨創黨主席江鵬堅是調查局卧底 施明德證實 - 政治 《天下雜誌》最新縣市長滿意度排名大洗牌 第一名是他！ - 政治 罷免陳柏惟案》藍營「最美發言人」諷：他體力比孕婦還差 - 政治 10立委涉炒作高端股票檢調不敢查？趙少康質疑關鍵是她 - 政治 小玉為何被抓？爭議影片流出 網問：「他動到不該動的人」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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