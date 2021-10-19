《美麗島電子報》董事長吳子嘉被民進黨開除黨籍，以及民進黨立委黃國書坦承曾當過線民，並宣布退黨，且不再競選連任後，許多人都十分關注，究謝來被開鍘的人會是誰？民進黨台北市議員王世堅被問及此事時立刻表示，「不會」，並指民進黨不會因為任何的批評或建言就開除黨員，且民進黨也沒有那麼脆弱。

王世堅今天(19日)接受媒體訪問時表示，黃國書已經宣布退黨、退出政治，所以不再評論他，但吳子嘉被開除黨籍，這是兩回事，黃國書過去身為線民，其實線民在任何時代都不應該存在和被接受，那是威權體制下遺留的禍害，所以任何政黨都應該譴責線民，那是極度違反人性的作為，而被害人也有原諒的權力，要不要原諒，或應該如何處置這些線民，應該由被害人決定。

王世堅指出，吳子嘉並不是線民，他是對於時政發表評論看法，相信民進黨高層是非常有智慧的，民進黨和政府對不同意見和聲音都十分包容，民主是多元的，民進黨高層歡迎批評建言；至於吳子嘉會被開除，當初提案是在上屆中評會，但現在已經改組，是不是應該符合程序重新提案，吳子嘉會自己提出救濟。但吳子嘉和黃國書是截然不同的兩件事，吳子嘉有批評時政的權利，這些批評的好壞、對錯，其實是由社會來公決。

有記者問王世堅，有沒有覺得因為講比較多話就會被點名，網路上有在謠傳他會不會是下一個被開鍘的？王世堅直言，「不會、不會」，民進黨絕對不可能因為有怎樣批評和建言就開除，民進黨應該要處置的是過去威權時代的幫兇，比如當線民，線民的行為舉止，本來就應該被譴責，民進黨會譴責線民，但也會開放心胸接受批評、建言 ，且民進黨也沒那麼脆弱，被批評兩句就垮了。