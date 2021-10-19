中共政治局18日開會後隔天，今一連發布七省份：黑龍江、江蘇、江西、湖南、西藏、廣西及雲南黨委書記調整，均屬準「60後」（1960年後生）。目前除內蒙古黨委書記石泰峰外，已屆65歲的省級一把手均完成換手。

新華社一早公布，原河北省長許勤（1961年10月生）升調黑龍江省委書記，黑龍江原書記張慶偉（1961年11月）調任湖南省委書記，原江蘇省長吳政隆（1964年11月）原地晉升江蘇省委書記，原江西省長易煉紅（1959年9月）原地晉升江西省委書記，新疆建設兵團原黨委書記王君正（1963年5月）調任西藏黨委書記。

傍晚又發布，原遼寧省長劉寧（1962年1月）調任廣西黨委書記。原福建省長王寧（1961年4月）調任雲南省委書記。

此番調動後，留下河北省長、江蘇省長、江西省長、福建省長、遼寧省長以及新疆建設兵團黨委書記空缺待定。

值得注意的是，王君正曾於今年3月被歐盟以新疆人權問題為由制裁。王君正主掌西藏，是28年來四次跨省調動。自此，2010年後，新疆建設兵團有四任黨委書記直接調任省級地方或國務院部委，另外三人分別是車俊（曾任浙江省長、省委書記）、韓勇（現任陝西省政協主席）、孫金龍（現任生態環境部黨組書記）。

上月29日中共政治局召開集體學習（當月未開政治局會議），隔天中共同樣進行省一把手人事調整：原浙江省長、前國台辦副主任鄭柵洁升任安徽省委書記。山東省長李干杰升任該省一把手；現在56歲的李干杰與吳政隆並列大陸最年輕的省委書記。此外，今年以來已有十省份政府一把手調整。