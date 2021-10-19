波蘭憲法法庭日前做出裁定，否決歐盟法律的優先性，部分反對人士憂心，恐是波蘭步上英國後塵邁向「脫歐」（Polexit）的第一步。但波蘭政府譴責散布這種說法的人，稱是「假新聞」。

波蘭成為本週歐盟峰會焦點，會中設法解決波蘭這次裁決衍生的難題，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）也於歐洲議會發表演說。

莫拉維茨奇今天公開槓上歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），稱歐盟對波蘭實施「勒索」。

范德賴恩在莫拉維茨奇之前站上發言台，稱歐盟執委會將會「採取行動」，約束波蘭。

她說，「我們不能，也不會容許我們的共同價值被置於險境」，並稱正考量法律、金融與政治選項。

莫拉維茨奇在逾時發言中反擊，稱范德賴恩「提到金融制裁很難令人接受…我不會讓歐盟政客勒索波蘭」。

波蘭憲法法庭（Constitutional Court）7日做出裁決，挑戰歐盟法律在任何狀況下優於波蘭法律的優先性。裁決指出，歐盟條約的重要條文，和波蘭憲法「不相容」。

美聯社報導，分析家表示，這項裁決可能是波蘭邁向未來脫離歐盟的第一步。

波蘭和歐盟的這場法律角力戰是莫拉維茨奇首先提出。這是第一次有歐盟成員國領導人在憲法法庭上，對歐盟條約提出法律挑戰。

波蘭政府由保守派「法律正義黨」（Law and Justice PiS）領導。華沙與布魯塞爾的關係自2015年「法律正義黨」掌權後變得緊張。雙方爭端主因是波蘭政府試圖改革司法體系，這將使執政黨在法院掌握更大勢力。

波蘭政府聲稱，這是要改革腐敗又沒效率的司法體系。歐盟執委會則認為，這種改變會侵蝕波蘭民主體制的制衡力量。

雙方對峙越來越嚴重情況下，歐盟執委會揚言扣押給波蘭的數十億歐元疫情復甦基金。波蘭執政黨領導人則有時把歐盟比擬為冷戰期間佔領波蘭的蘇聯。

法律正義黨副黨魁特勒斯基（Ryszard Terlecki）上月說，如果事件發展不如波蘭的意，「我們必須尋求更激烈的解決辦法」，意指脫歐。

他說：「英國認為布魯塞爾的官僚專政不適合他們，結果轉身離開。」

另一名黨內重要人物蘇斯基（Marek Suski）說，波蘭會「對抗布魯塞爾侵占者」，一如過去對抗納粹和蘇聯侵占者。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101019