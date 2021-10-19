東京奧運男子標槍雙雄鄭兆村與黃士峰昨，今晚從隊友變對手在賽場上展開對決，黃士峰最終以78.18公尺輕鬆摘金，相隔8年收復失土；手肘有傷在身的鄭兆村，靠著最後一次擲出73.65公尺驚險摘銀，可惜4連霸失敗。

鄭兆村前5次試擲全部成功，但最佳成績僅68.27公尺，遠遠不如平常3成水準，反觀東奧結束後就不曾出賽的黃士峰，輕鬆擲出78.18公尺，繼102年台北全運會之後再次奪金。

鄭兆村如果能順利完成4連霸，以桃園市的規定將可獲得140萬獎金，無奈受到傷勢所擾，銀牌10萬元獎金作收。

甫在男子100公尺得銅的澎湖縣林昱堂，昨晚在男子跳遠第2次跳出7.99公尺奪金，可惜超風速不算破大會紀錄，第5次跳出7.95公尺改寫大會，並且達到亞運參賽標準。

男子200公尺準決賽，「風速男」楊俊瀚跑出20秒61，同樣達到亞運參賽標準，今天將尋求包辦100與200公尺雙金紀錄。