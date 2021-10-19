雙溪虎豹潭落水意外已過72小時黃金救援時間，新北市長侯友宜晚間在臉書發文表示，72小時了，鞋子還在等小主人回來，妹妹，妳放心 !伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單。

搜救虎豹潭2女學生搶黃金72小時 侯友宜：全面清查類似活動
虎豹潭2女學生仍未尋獲 侯友宜：水勢減緩是搜救好時機
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