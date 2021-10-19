雙溪虎豹潭落水意外已過72小時黃金救援時間，新北市長侯友宜晚間在臉書發文表示，72小時了，鞋子還在等小主人回來，妹妹，妳放心 !伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單。