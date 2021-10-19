虎豹潭72小時黃金救援已過 侯友宜：妹妹！伯伯不會放棄 20:112021/10/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 虎豹潭72小時黃金救援已過 侯友宜發文強調不會放棄。（摘自侯友宜臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙溪虎豹潭落水意外已過72小時黃金救援時間，新北市長侯友宜晚間在臉書發文表示，72小時了，鞋子還在等小主人回來，妹妹，妳放心 !伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單。 搜救虎豹潭2女學生搶黃金72小時 侯友宜：全面清查類似活動 虎豹潭2女學生仍未尋獲 侯友宜：水勢減緩是搜救好時機 #72小時 #黃金救援 #已過 #放棄 #伯伯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虎豹潭關鍵72小時快到 8歲劉女父親崩潰求神找到人 15:072021/10/19 社會 看虎豹潭意外太揪心！80歲楊梅嬤親北上捐10萬 背後原因有洋蔥 11:132021/10/19 社會 虎豹潭4死2失蹤 黃金救援時間倒數 今再動員357人搜索 10:392021/10/19 社會 虎豹潭意外 劉男手杖拉起2位孩子 卻看著自己兒女被沖走 09:582021/10/19 社會 跟著把拔走喔！9歲愛女命喪虎豹潭 心碎爸呼喊小名招魂 17:502021/10/19 社會 陳柏惟罷免案》倒數4天 刪Q總部呼籲防最後階段奧步 15:192021/10/19 政治 疫情催化 電商熟齡客大爆發 04:102021/10/19 產業．科技 虎豹潭水勢減緩！仍有2失蹤 侯友宜：今再動員309人加強搜索 09:182021/10/18 社會 疫情嚴峻 嘉義市社大自然農法學員增加 熱學養生法 17:092021/10/19 寶島 虎豹潭意外釀4死2失蹤 新北：全面檢視營隊師資證照 15:452021/10/19 生活 虎豹潭下游20公里河床 發現8歲劉小妹溯溪鞋及雨衣 11:412021/10/18 社會 社會熱門新聞 騎車訪友驚覺「車不見」 警調監視器揭真相 他直呼：糗了 - 社會 人妻搭上尪同事「這嗜好」下體飄怪味 憂私情露餡喊分手 - 社會 控三總醫師「射後不理」 女老師提告請求扶養勝訴 - 社會 永和Uber Eats外送員擦撞機車倒地遭公車輾過 命危送醫不治 - 社會 正妹房門遭丟血淋淋豬頭動機曝 醋男袋裝「整顆頭」逛街 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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