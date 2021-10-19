達新現金減資 每股淨值120.25元 20:112021/10/19 工商 劉朱松 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達新工業（1315）19日公告辦理現金減資完成資本額變更登記，依今年第二季合併財報來看，現金減資前，公司實收股本13.86億元，每股淨值85.98元；現金減資後，實收股本9.9億元，每股淨值120.25元。 光寶科 前三季每股賺4.9元 漢達治多發性硬化症新藥 將搶攻15億美元市場 #達新 #現金減資 #每股淨值 #實收 #股本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 達美樂超級星期二 外帶大披薩超優惠 09:072021/10/19 生活 《興櫃股》漢達多發性硬化症新藥 通過美FDA新藥申請審查 17:072021/10/19 財經 《熱門族群》蘋果新MacBook Pro有小驚奇 外資欽點受惠股 15:422021/10/19 財經 《光電股》富采今年營運開紅盤 明年Mini LED啵亮 11:102021/10/19 財經 加工處砸120億 前鎮園區拆舊建新 04:102021/10/19 財經要聞 台開土地開發協理內線交易 獲利29萬多遭判刑 13:582021/10/19 社會 《鋼鐵股》中鋼Q3續攀高 前3季稅前EPS達3.92元 15:082021/10/19 財經 《國際產業》租時尚Rent the Runway 美IPO估值達13億美元 11:102021/10/19 財經 特選smart多因子指數成分股 新納入聯華食等37檔 17:452021/10/19 財經 達永豐盛學 北投學區宅熱銷倒數 04:102021/10/19 產業．科技 永豐挺新南向、綠金 4大獎肯定 04:102021/10/19 金融．稅務 財經熱門新聞 富邦金董座驚傳確診？ 富邦金僅回應：依規隔離中 - 財經 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 台積電3奈米獲利太樂觀！大摩繼續唱衰 目標價仍慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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