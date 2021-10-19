罷免案即將於23日舉行，立委陳柏惟自辦所謂的「苦行」，由於小動作不斷，除跛腳、下跪外；還有媽媽擦汗、立法院副院長陪合唱，整個民進黨幫「加油」。網友更抓包陳柏惟搭高鐵商務艙北上，在車上呼呼大睡。令中廣董事長趙少康質問：「苦行」一點都不苦；呼籲一定要把不適任立委陳柏惟罷免掉！

趙少康在臉書指出，陳柏惟搭高鐵呼呼大睡被抓包，基進黨竟替陳柏維緩頰「因為他太累、行程太滿」，但問題出在一般人對「苦行」的定義應該是輕裝簡行，靠雙腳行遍選區，怎麼成了搭車跨區、回程還搭高鐵商務艙，一點都不苦。

趙少康另質疑，高鐵上週宣布推出「大學生秋遊專案」，為期兩個月，正好從陳柏惟罷免投票前三天開始實施，購票滿額就送65折電子優惠一張，但是適用優惠的搭乘日要等到明年。既不是特殊節慶，時機又這麼敏感，兌換的時機點還避開年底公投，讓返鄉投票的人沒辦法享受65折優惠，似乎是變相鼓勵大家返鄉護柏惟，但不鼓勵返鄉公投。

趙少康指出，這些小動作，處處顯示國家機器出手護航陳柏惟，10月23日，請海線居民踴躍出門，投下「同意罷免」票，向民進黨證明，再多小動作都無法蒙蔽選民的智慧，台中第二選區鄉親一定會讓這個反疫苗、挺萊豬、撐大麻、又肇逃的不適任立委陳柏惟下台！