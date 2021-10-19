今救難協會人員與林父重回現場，薛教練一眼就看到沉在水裡的手機，馬上撿起來還給林父，讓家屬無憾地返回桃園。（取自嘉義縣救難協會臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

今救難協會人員與林父重回六角亭現場找手機。（取自嘉義縣救難協會臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

8月11日得知林姓研究生落水失蹤，救難協會馬上加入搜救行列，但直到第2天上午還沒找到人，最後是薛教練下潛找到林生。（取自嘉義縣救難協會臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

成功大學林姓研究生日前與友人到嘉義縣大埔湖濱公園六角亭跳水，下潛尋找手機過程卻不慎溺斃，當天找到研究生遺體的嘉義縣救難協會薛教練夢到死者請他找回手機，恰巧林父也說要完成兒子遺願，今救難協會人員與林父重回現場，薛教練一眼就看到沉在水裡的手機，馬上撿起來還給林父，讓家屬無憾地返回桃園。

嘉義縣救難協會理事長黃聰明說，8月11日得知林姓研究生落水失蹤，救難協會馬上加入搜救行列，但直到第2天上午還沒找到人，最後是薛教練下潛找到林生，事後薛教練說水又深又濁，水下能見度零，他只能靠摸索，是研究生的手來搭他的手，似乎是希望教練把他牽上來。

黃聰明透露，前兩天薛教練突然夢到林姓研究生，說那支手機對他很重要，希望教練能幫他尋回，昨教練主動打給林父，提及會幫忙找手機時，林父突然說，他原本就計畫今天南下嘉義，也是想幫兒子完成遺願。

由於近期曾文水庫水位稍退，六角亭一帶水位最高已降至40公分，薛教練和林父一行人才抵達六角亭，薛教練一眼就看到手機，馬上撿起來交給林父確認，拿到手機的林父面露哀傷，說手機裡有很多兒子生前記憶，希望能修復好。

黃聰明說，救難協會從事公益救助至今，成員發生很多難以解釋的現象，只能說冥冥中早有安排，站在協會立場，與其讓家屬一輩子耿耿於懷，寧可多做點，讓家屬沒有遺憾。