三軍總醫院澎湖分院鄭姓醫師，遭陳姓女老師指控「射後不理」，對2人的孩子不聞不問。陳女及小孩對鄭男提起認領子女訴訟，台灣高等法院家事庭判陳女勝訴，鄭男應自2018年12月1日起按月給付2萬元扶養費，並再給付97萬餘元，可上訴。

陳女主張，她與鄭男交往受孕，2014年間生下小孩，但鄭男否認是生父，因此提告請求鄭男認領，親權由她行使，鄭男則負擔自小孩出生起至成年止每月扶養費2萬5000元，並應返還小孩出生起至2018年11月30日止，她已代鄭男支出的扶養費122萬5000元。

一審台北地院家事庭判陳女勝訴，鄭男應認領小孩，親權由陳女行使，鄭男應按月負擔1萬6000元扶養費，已支出的部分則另給付陳女77萬8113元本息。兩造均不服，各自提起上訴。

二審高院家事庭認為，鄭男曾陪同產檢、赴月子中心探視、支付月子中心費用、訂購並分送彌月蛋糕、為小孩祈福，且與小孩血型無法排除血緣關係，鄭男無正當理由拒絕親子血緣鑑定，因此認定小孩與鄭男有血緣關係。

高院家事庭審酌小孩出生後即由陳女照顧，彼此間情感依附關係甚佳，陳女有行使負擔親權的能力，且鄭男無扶養意願，因此由陳女單獨行使親權，較符合小孩最佳利益。

高院家事庭另參酌台北市2015年至2019年各年度平均每人月消費支出，並考量陳女、鄭男經濟程度，以及陳女實際負責照顧教養小孩付出的心力、時間等，認為小孩每月所需扶養費應為3萬元，陳女、鄭男分別負擔3分之1、3分2，因此判鄭男應按月給付2萬元扶養費，已支出的部分金額則提高至97萬2667元。

陳女2018年在台北市議員徐立信陪同下開記者會，指控鄭男讓她懷孕，孩子生下後就斷絕聯繫，不願對她及孩子負責，也拒絕驗DNA，根本是「愛情騙子」。鄭男事後澄清自己也遭陳女欺騙，自訴控告陳女誹謗，北院刑庭審理後，認為陳女無法證明言論內容為真，依2次誹謗罪判陳女拘役30日、50日，均得易科罰金。