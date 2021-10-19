秋高氣爽的水晶之旅！捷克摩瑟水晶「戀戀摩瑟情」特展，19日起在台中大遠百10樓南棟特賣會場展出至10/25！今年展出總價上億元的18件水晶新品，均屬於全球限量、首度在台中曝光發表，料將吸引中部收藏家出手搶購！

國裕集團執行董事欒慎寰表示，因為疫情關係，摩瑟水晶工坊的藝術家今年依然無法來台灣與收藏家們見面，但收藏家們對摩瑟水晶的熱情不減，「戀戀摩瑟情」特展開展首日，依然吸引大批藏家到展場參觀選購。

欒慎寰表示，現場最受藏家矚目的「永恆的容顏」，是摩瑟水晶雕刻大師湯瑪斯．雷瑟所創作，以義大利畫家布魯諾．馬約的畫作為靈感，記錄了曼妙女郎輕掬秀髮的動人瞬間。「永恆的容顏」全球限量僅8件，台灣分配到3件，每件定價高達500萬元，日前台北展已有收藏家搶先預定。

欒慎寰說，摩瑟水晶大師運用多種雕刻技法，精確琢磨細節，讓古典的油畫在晶瑩剔透的水晶上重生，勁道有力的雕刻線條，體現動物的矯健與靈活行動力，足見大師技藝之高超。這次展出水晶作品，包括「大提琴家」、「淑女與天鵝」、「攬鏡美女」、「雙雄爭霸」、「大草原」等。

欒慎寰進一步表示，水晶彩繪在用色上有如煉金一般複雜，藝術家往往要為不同的作品備妥不同之材料、設備與技法。彩繪大師杰樂奇以精雕細琢的古法完成「花樣年華」作品；他更以高超之技藝，創作新藝術風格的「榮耀金樽」、「鷹揚萬里」、「傳來好運紅鸚鵡」等華麗浮雕為特色的花瓶，再次展現了摩瑟水晶的奢華尊貴。