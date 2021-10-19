1名網友日前裝扮影集《魷魚遊戲》的紅衣人到知名遊樂園玩，他前往樂園的前1天將自己的手機iPhone 12 pro估價，藉此換購iPhone13，當時店家稱可折抵19500元，不料他隔天拿著舊手機到樂園後，因為想演出「假死摔地」的動作，讓他的手機當場也跟著摔地、直接面板破裂，再次估算的結果僅剩4875元。

該名網友在Dcard上發文表示，他日前因萬聖節優惠活動與朋友相約扮裝去知名遊樂園玩，他與朋友們都辦影集「魷魚遊戲」紅遍全球的紅色連身套裝，而他近日準備將自己的iPhone 12 pro用trade in（換購方案），用舊機加價約2萬出就能換得iPhone13，他日前才將手機拿到原廠確認折抵19500元。

男子原本估算手機價值19500元，不料他隔天拿著舊手機演出「假死摔地」動作，手機當場也跟著摔地、面板破裂，再次估算的結果僅剩4875元。（翻攝自Dcard）

不料該網友平時就習慣用「裸機」（不用保護殼、螢幕保護貼），隔天他到樂園時，沒想到因為服裝設計的關係，他配合1名孩童開槍動作而倒在地上假死，「就是這個瞬間，我的手機在我服裝後面的口袋，然後我的手機…」他的手機當場重摔，背面面板碎成散射狀，事後他再將手機拿去估價，價值僅剩4875元，無奈喊「欲哭無淚」。

其他網友則留言笑說，「真的要去報名魷魚遊戲了」、「我真的不敢拿裸機，1天可以摔3次的我，犀牛盾是我的神」、「裝一個殼繼續用」、「其實我可以收10000」、「我是前面螢幕壞，該不會價值也是剩$5000吧」、「這麼貴的手機 怎麼會有人敢裸機使用」。