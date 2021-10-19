男網友透過外送平台的「無接觸外送」叫餐，但餐點到達後，卻發現外送員站在門外遲遲不肯離去。(摘自爆怨公社)

因疫情關係，美食外送平台發展出「無接觸送餐」的制度，讓配送過程更具安全。不過有一位網友，因為手斷掉不方便半夜叫外送，當餐點送達後，卻發現外送員站在門口，原因更令人毛骨悚然。超奇葩的經過不但讓原PO積了一肚子氣，也引起網友熱議。

一位網友，因為手斷掉不方便半夜叫外送，當餐點送達後，卻發現外送員站在門口，原因令人毛骨悚然。(摘自爆怨公社)

原PO在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，近日手斷掉剛滿一周，生活還很不方便，某天半夜肚子餓，選擇透過外送平台的「無接觸外送」叫餐。訂單上他明確指出自己手的情況，請對方將餐點放在門把上即可，但餐點抵達後，他卻發現外送員遲遲不肯離去。

根據「無接觸送餐」定義，餐點送達指定位置後，等外送員離開後就可領取。不過，原PO始終沒看到外送員按下「訂單完成」，他透過大門的貓眼往外一望，外送員竟然就拿著餐點站在門外。

原PO好聲好氣地告知外送員，自己選擇的是無接觸送餐，若「訂單沒完成無法取餐」。但是外送員卻回，「你可以到門口看看餐點是否在門口」，並強調，「無接觸是保持適度的距離」，如果原PO不取餐，就要將餐點送回店家。

網友表示將餐點放在門把上即可，但餐點抵達後，他卻發現外送員遲遲不肯離去。(摘自爆公社)

原PO最後忍不住詢問對方，不離開的用意是什麼？沒想到外送員卻回答，「確定你的手斷了，關心你一下。」(摘自爆怨公社)

原PO最後忍不住詢問對方，不離開的用意是什麼？沒想到外送員卻這樣回答，「確定你的手斷了，關心你一下。」這讓原PO理智線斷裂直呼，「今天就算我手沒斷我使用無接觸取餐你也是要離開，半夜2點守在別人門口不走到底存什麼心？我客戶端就是你走我再取餐照規矩來，要看到客戶手真的斷這種心態到底有多扭曲？」

對此，網友紛紛留言，「這外送員是另有企圖哦…硬是要看到人」、「無接觸看指示放了就走到底有多困難」、「這很可怕耶，他硬要見你本人想幹麻」、「這個外送員心態有問題」、「好恐怖的外送員喔，有客服後續處理的對話嗎？真的希望他不要做了」。不過，也有網友認為，可能是外送員被騙過太多次，「因為最近請求送上樓的斷手斷腳，和懷孕的男人太多」。