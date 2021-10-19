魯賓斯坦鋼琴大賽銀獎得主林易再次返台，他表示疫情間因演出取消，有更多時間沉澱自我，拓展不一樣的興趣，包括學習西洋棋，關注科學、養生議題。（黃世麒攝）

鋼琴家林易表示，上台演奏、參加比賽、報考學校，過程中都有很多變數，但最重要的是自己有沒有更進步，以及享受耕耘的過程。（黃世麒攝）

魯賓斯坦鋼琴大賽銀牌得主林易返台，將挑戰演出布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲，與長榮交響樂團以及德籍指揮家葛諾．舒馬富斯同台演出。（黃世麒攝）

魯賓斯坦鋼琴大賽銀獎得主林易再次返台，他表示疫情間因演出取消，有更多時間沉澱自我，拓展不一樣的興趣，包括學習西洋棋，關注科學、養生議題，他表示，贏得各種比賽之後，有長達8年時間過著到處巡演的生活，「我的生活好像只有彈鋼琴這件事，但當我開始關注不一樣的領域，我對世界的看法變廣了，有一種自由自在、解放的感覺。」

林易表示，專注於演奏，努力精進琴藝，期許自己可以做到最好，是一件好事，「但是一直鑽研下去，有時候會越鑽越窄，變得有點孤單，特別是我們演奏一、兩百年前的古典音樂，有時候會和現下的社會很有距離感。」

林易擁有茱莉亞音樂學院學士與碩士學位，以及寇蒂斯音樂院演奏家文憑，他出生於1989年，來自台北，自幼學琴，10歲獲得全額獎學金到茱莉亞音樂學院預備班就讀。2012年獲得美國CAG音樂大賽首獎，2013年拿下范克萊本國際鋼琴大賽評審團主席特別獎，以及2014年在魯賓斯坦國際鋼琴大賽中拿下銀獎。

林易認為，演奏家最終都要當自己最好的老師，就讀名校、贏得比賽，都不是演奏生涯與實力的保證，每個人都有自己的路徑，「我以前不會這樣思考，以前就是拚命練琴，只要沒有入圍，馬上會覺得是不是自己哪裡不好。找到自己的路是重要的事，但有時候不要太執著，最重要的是有沒有進步，師父領進門，但最終自己有沒有成為自己最好的老師，帶著自己前進，是重要功課。」

林易說，他很喜歡西洋棋，是一種非常藝術化的遊戲，和古典音樂有一點類似，「最大的不同，就是西洋棋有固定的規則，能夠判斷輸贏與平手，但音樂比賽並不像西洋棋，有清楚的規則。在學習過程中，不管做什麼，享受過程比結果還要重要，如果只為了結果，那一定會覺得很痛苦。」

這趟返台，林易將挑戰演奏布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲，與長榮交響樂團以及德籍指揮家葛諾．舒馬富斯同台演出。林易表示，布拉姆斯寫作這部作品時，是個很有野心的年輕人，寫作格局很大，「不太像是一般的獨奏曲，更像是交響樂，樂團不是鋼琴的配角，兩者之間相互抗衡，彼此間的關係，更像是室內樂般地相互合作，我也可從音樂裡聽見布拉姆斯的真誠。」演出將於10月21日在台北國家音樂廳登場，同場曲目還有布拉姆斯的第一號交響曲。