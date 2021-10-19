南韓軍方宣稱，北韓19日從東北部的咸鏡南道省發射一枚彈道導彈，據南韓媒體報導，北韓這次試射的疑似是潛射彈道飛彈，這係平壤近幾周來第五度進行武器測試。北韓因疫情仍處於鎖國狀態，今年大半時間無試射導彈動作，但上月突然發射長程巡航導彈。