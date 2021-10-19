北韓又試射導彈 武器測試動作頻頻 20:582021/10/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓軍方宣稱，北韓19日從東北部的咸鏡南道省發射一枚彈道導彈，據南韓媒體報導，北韓這次試射的疑似是潛射彈道飛彈，這係平壤近幾周來第五度進行武器測試。北韓因疫情仍處於鎖國狀態，今年大半時間無試射導彈動作，但上月突然發射長程巡航導彈。 遊樂園扮魷魚遊戲紅衣人噴1萬5 全因1個動作他欲哭無淚 中國大陸極音速武器加劇軍備競賽 陸外交部：倒打一耙 #北韓 #試射 #導彈 #動作 #發射 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綾野剛太認真開啟「不死鳥模式」 曝私底下愛吃這點心 16:302021/10/19 娛樂 雲林24小時電眼取締交通違規 測試2個月逮4239件違規 15:152021/10/19 生活 射程450公里 首爾曝北韓測試潛射飛彈 09:302021/10/19 國際 美國北韓特使：續議終戰宣言 盼平壤回應對話 11:262021/10/19 國際 美：大陸已經發射了250枚導彈 核武快速擴張威脅美國與盟友 08:192021/10/19 兩岸 預燒測試產能缺 晶片廠進補 04:102021/10/19 證券．權證 初生之犢 14歲體操小將潘冠辰全運會奪銀 17:502021/10/19 體育 《國際產業》特易購免結帳商店 倫敦首發 14:002021/10/19 財經 僅普悠瑪司機被判刑 還原出事前通聯紀錄 王鴻薇：大家都忘了一事 10:352021/10/19 政治 北約未來10年戰略目標 轉向著重制衡陸崛起 10:512021/10/19 國際 人民日報鐘聲：美英澳核潛艇交易威脅全球穩定 打開潘朵拉魔盒 11:002021/10/19 兩岸 財經熱門新聞 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 台積電3奈米獲利太樂觀！大摩繼續唱衰 目標價仍慘 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 富邦金董座驚傳確診？ 富邦金僅回應：依規隔離中 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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