東吳大學19日表示，與派網Pionex台灣合作夥伴派可公司，簽訂110學年產業合作計畫，讓學生能透過業者提供的線上、線下課程，學習自動交易機器人、區塊鏈技術等，亦會於派網Pionex平台上舉辦交易競賽，培育學生在區塊鏈、金融科技領域的認識。19日的簽約由東吳大學校長潘維大、東吳商學院長傅祖壇，與派可有限公司董事長吳德威簽訂。

派網Pionex加密貨幣交易所為新加坡商，主要業務為幣幣交易，採7/24自動交易機器人的期現套利，客戶可循穩定幣USDC和美元交換，目前沒有新台幣計價交易，也不在金管會納管的洗錢防制規範業者名單上。台灣合作夥伴派可今年8月在台北市登記，掛名董事長吳德威為前天貓海外台灣總經理。

吳德威表示：區塊鏈技術本質是去中心化價值傳遞，加密貨幣產業現行看作是獨立的虛擬世界，比特幣構建起傳統與加密資產行業的「橋樑」，而現在在學中的青年是牽起上一個世代與未來世代的重要「棟梁」，與東吳大學合作希望帶給東吳目前大三、大四的學生，未來畢業後可以想像的職涯規劃。