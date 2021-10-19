歐美5G設備熱銷 愛立信Q3淨利勝預期 20:522021/10/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）19日公布季報，第3季淨利優於預期，多虧5G設備在北美、歐洲、拉美市場賣得嚇嚇叫，抵消中國銷售慘遭滑鐵盧的衝擊。Q3股東應佔純利57.5億瑞典克朗，高於去年同期的53.5億克朗；受中國市場銷售慘跌及供應鏈騷亂影響，營收下滑2.1％至562.6億克朗。 匯率期貨趨勢專欄－美元指數期貨 偏多看待 鳳梨釋迦產期近 農盼政府與對岸溝通 #設備 #愛立信 #淨利 #銷售 #億克朗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－全球半導體業的典範轉移 04:102021/10/19 專題周報 伺服器變天 美銀降評三指標股 04:102021/10/18 證券．權證 陸地方詐醫療保險 營造2000多村民腦中風 欲私了、賄賂記者 17:002021/10/19 兩岸 《國際產業》愛立信獲利優預期 供應鏈仍現隱憂 17:412021/10/19 財經 櫃買中心總經理 李愛玲：債券相關商品交易熱 亞太領頭羊 04:102021/10/19 財經要聞 《電腦設備》光寶科Q4營收拚雙成長 外資未叫好 11:442021/10/19 財經 台灣權王－法人捧 晶技啟碁權證拉風 04:102021/10/18 證券．權證 《半導體》景碩成長動能旺 法人調升目標價 12:182021/10/18 財經 新北6000家製造商助攻 科技結合運動搶商機 10:492021/10/19 生活 預燒測試產能缺 晶片廠進補 04:102021/10/19 證券．權證 壺壺生風 喝水也要時尚 04:102021/10/19 時尚消費 財經熱門新聞 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 台積電3奈米獲利太樂觀！大摩繼續唱衰 目標價仍慘 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 富邦金董座驚傳確診？ 富邦金僅回應：依規隔離中 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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