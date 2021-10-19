瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）19日公布季報，第3季淨利優於預期，多虧5G設備在北美、歐洲、拉美市場賣得嚇嚇叫，抵消中國銷售慘遭滑鐵盧的衝擊。Q3股東應佔純利57.5億瑞典克朗，高於去年同期的53.5億克朗；受中國市場銷售慘跌及供應鏈騷亂影響，營收下滑2.1％至562.6億克朗。