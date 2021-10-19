大城解封 澳洲消費者信心上揚 20:522021/10/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大雪梨地區重啟，墨爾本解封時間提前之下，雪梨等大城的信心指數上升，澳盛銀行（ANZ）指出，澳洲上周消費者信心上揚1.3％寫下連六升。另外隨著長達100多天的封城結束，新南威爾斯省的消費支出明顯反彈，據澳洲聯邦銀行（CBA）公布的資料，截至10月15日當周，該省信用卡支出增加12.3％，帶動全澳信用卡支出增長6.2％。 印度股市後市 法人看法兩極 疫情降溫經濟重啟 消費基金掌契機 #上揚 #消費者信心 #澳洲 #雪梨 #大城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受封「行走的CEO」 明道自創保養品牌 實體店一天狂賺1.5億 17:092021/10/19 娛樂 太神秘 日本突然抗新冠成功了 當地人也不解 18:352021/10/19 國際 《國際社會》全球封最久 墨爾本本周解除居家令 09:282021/10/18 財經 「解密科技寶藏專館」線上展持續展出 11:092021/10/19 財經 全球通膨拉警報－大宗商品暴漲 陸民生物價蠢動 04:102021/10/18 財經要聞 萬鼎得標「台泥DAKA再生資源利用中心」 花蓮垃圾有解 16:112021/10/19 生活 保麗龍攻占沙灘成「白色海灘」環團籲找解方 12:432021/10/19 生活 智慧生活基金 醞釀爆發力 04:102021/10/19 投資理財 Impreza WRX 旅行車回歸？Subaru 澳洲規格 WRX Sportswagon 預告 2022 年第二季現身！ 15:312021/10/19 汽車情報-汽車新聞 商研良語－振興券產生的競爭力綜效 04:102021/10/19 專題周報 陸全年經濟成長 易綱有信心保8 04:102021/10/19 全球財經 財經熱門新聞 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 台積電3奈米獲利太樂觀！大摩繼續唱衰 目標價仍慘 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 富邦金董座驚傳確診？ 富邦金僅回應：依規隔離中 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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