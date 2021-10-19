西港慶安宮曾舉辦藝陣主題剪紙展，展覽後來也配合今年西港刈香，移至西港國小展出，是小朋友最佳藝陣文化教材。（黃惠玲提供／劉秀芬台南傳真）

受疫情影響，今年台南西港刈香被迫縮小規模，讓許多人覺得十分可惜，西港商圈的年輕人們在策畫今年11月13、14日「攜西港文化祭」時，特別推出結合西港刈香與在地文化特色的剪紙藝術、彩盤展覽，以及熱鬧的王船遊街、藝陣踩街活動，希望遊客在疫情趨緩後，來西港看刈香、藝陣文化。

西港商圈理事長曾詠瑋表示，此次將請到國寶級素人藝術家方樑生推出「彩盤展覽」，55個瓷盤作品都是首次公開展出，方樑生將七字四句聯與西港刈香的陣頭文化、傳統科儀等細節，精細刻畫在瓷盤上，用另一種形式記錄無形的文化資產。

「剪紙展覽」則邀請剪紙藝術家謝美鈴與劉秀紋、謝美蘭、陳玉蓮、洪培玲、洪碩霙等人攜手，為文化祭打造獨一無二的光影互動展。展覽入口意象是長3公尺、寬2尺的巨大剪紙，融入地方的特色，如西瓜、芝麻等農產，廟宇與廟前的榕樹，還有與西港人生活息息相關的曾文溪。

展場內更製作有如花燈般的立方體剪紙，分別融入水牛陣、金獅陣、白鶴陣、蜈蚣陣及西港信仰的鯉魚公的元素，搭配燈光，在光與影的相互輝映下，將剪紙投影在牆面上，藉由影子與民眾產生更多的互動。

謝美鈴表示，西港商圈的年輕人有心推廣地方文化，希望再一次用藝術的方式來詮釋展現「西港刈香」，而剪紙本來就是常民的藝術，在婚喪喜慶都可以看到剪紙的運用，因此大家討論如何將刈香變成展覽，用剪紙來呈現。

謝美鈴說，參與剪紙的藝術家每個人都有工作，大家利用下班時間或假日為文化祭創作，都是為了幫助提攜西港商圈這群年輕人，他們願意回到故鄉發展，並且投入宮廟活動，與長輩耐心溝通，所以更要在背後支持他們，給他們安全感。

謝美鈴也坦言，原本她對廟宇文化不是很有興趣，但因為剪紙，開始去了解地方文化，接觸到廟宇活動，認識廟宇文化，讓她願意收集更多在地的故事分享出來，同時希望藉由這樣藝術展覽活動，讓更多人感受到藝術的力量帶來的真善美、宗教帶給人安定與安寧感，也讓大家感受到攜手同心的力量。