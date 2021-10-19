屏東縣上月發生超商女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊、挖眼的恐怖案件，再度引爆精障罪犯處置方式的論戰。司法院、法務部意見不同，內訌多日，雙方今（19）晚相約閉門會談，盼能在社會安全網的法律見解及修法方向達成共識。

法務部長蔡清祥會前表示，今天會議是就司法院提出的草案，大家進一步溝通意見，其實大家目標一致，就是希望符合人民的期待，讓有精神障礙的犯罪嫌疑人早日獲得醫療，不會在外趴趴走。也許大家各有堅持，但相信很容易能達到共識。

司法院祕書長林輝煌也說，司法院非常關心社會安全網的建構，希望能夠盡速讓它完善，讓國民能安心度日，因此，很期待雙方今天能化解歧見，達成共識。

屏東挖眼案引發精障犯罪者如何處置的論戰，司法院認為，案件偵審中、判決前，法官即可依職權緊急監護犯罪嫌疑人；法務部則認為，應待判刑確定後，再依保安處分規定監護犯罪者；另就「強制監護」實質內容，雙方見解也有歧異，互批各自支持的作法違反憲法規定。

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