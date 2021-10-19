桃園市新屋區位處沿海鄉鎮，11所小學越來越小，低於60人的迷你小學高達5間，市議員陳睿生感嘆：「長者都比學生多！」力促資源共享，像是和關懷據點結合，讓爺孫一起吃飯上課，發揮綜效。市長鄭文燦認為共融方式可行，也是學校社區化的一環，指示教育局及社會局擇定1至2校試辦，讓日照中心、樂齡學習中心進駐學校。

陳睿生說，新屋區11所小學皆相距不遠，但學生人數分布非常不平均，其中學生數低於60人的迷你小學高達5間，包括啟文國小51生、東明國小48生、笨港國小42生、北湖國小48生、社子國小41生，像是某國小曾經1年級只有2人來讀，「還是千拜託、萬拜託求來的！」

陳睿生直言，新屋銀髮長輩多，老年人口比例為全市最高，有些地方甚至長者多於學生，在長照需求上比他區來得大，像是社子國小和社子關懷據點，同一面圍牆緊鄰，但40位長者擠在面積約50坪的關懷據點裡，社子國小41生則散落在偌大的校園，以資源的角度來看，多出來的學校空間可讓社區長照機構進駐，讓爺孫共用校園、一起上課，營養午餐也和老人共餐一起煮也能發揮1加1大於2的效益。

教育局長林明裕坦言，台灣近年也因少子化廢了逾20所學校，「差點被丟雞蛋」，他以自己長年在教育工作現場的經驗，認為讓孩子在共存共融的團體學習具有正面效益，不諱言鄉間小學尤其沿海面臨少子化衝擊，實際執行就算提供交通接送、筆電等設備，還是會面臨阻礙，建議在維持現有教育資源下，讓社區長者進入校園共學。

鄭文燦也認為，善用學校資源來推動學校社區化有幾個方向，最基本的是開放運動設施，第二個是納入樂齡學習、終身學習等，第三是利用學校營養午餐設備，整合後當日照據點。

鄭文燦直言，學校整併的影響很大，先不考慮廢校或整併，以共融的方式可行性較高，也是學校社區化的一環，將請教育局及社會局選定1至2所新屋區的學校試辦，在不影響學校教學下，讓日照中心、樂齡學習中心進駐學校。