不少長輩生活簡單節儉，家中器物就算老舊，只要能使用也不會想要換新，一名網友分享自家阿嬤的老舊電子鍋，拆解後卻看見驚人一幕，讓他笑說「阿嬤煮的飯就是特別的香」，不少網友也直呼好崩潰！

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享一鍋阿嬤煮好的米飯，不過用來煮飯的電子鍋使用已久，不僅外殼龜裂脫殼，放入內鍋也無法貼合，阿嬤仍舊繼續使用，不過原PO拆解後卻發現，電子鍋底部夾層堆滿壁虎屍體，讓他直呼「阿嬤煮的飯就是特別的香～有燒肉的味道」。

一名網友拆開阿嬤的老舊電子鍋，發現驚人一幕讓網友們都崩潰了。（圖／臉書爆廢公社公開版）

一名網友拆開阿嬤的老舊電子鍋，發現驚人一幕讓網友們都崩潰了。（圖／臉書爆廢公社公開版）

從照片中可以看見電子鍋夾層的壁虎乾屍，數量大概有近2、30隻，網友紛紛留言，「原來燒肉的味道是壁虎來的」、「煙燻壁虎飯」、「天啊~好崩潰」、「我還放大看，噁爆」、「天啊！！！我以為是肉鬆」、「為什麼這一個整個家族都會在這裡」、「阿嬤也太省，電鍋要換啦，好可怕」。

也有人開玩笑說是阿嬤下重本了，「煮個白飯還加中藥材，粗本喔！」、「阿嬤偷藏秘方被發現了」、「誤看成肉絲爆香...」、「要賺你阿嬤的錢很難餒」、「怎麼有辦法煮成電鍋都是爬蟲？不可思議」、「烤蠑螈是上等貨色」。