挪威目前的主力戰車是52輛德國豹2A4NL(Leopard 2A4NL)，雖然性能良好，但是購買時間可追溯到80年代，已接近40年的壽期，而且挪威評估這些豹2已經沒有升級的潛力，決定要採購新式戰車。值得注意的是，除了德國豹2A7戰車入選以外，也將韓國K2「黑豹戰車」(Black Panther)納入選項，可稱為「德國豹」與「韓國豹」的競爭。

在冷戰結束後，挪威的國防壓力減輕很多，戰車的迫切性也就小了，其實目前的52架豹2戰車其實也不是原裝貨，而是在2001年向荷蘭購買的二手車，之後再依據挪威的要求進行一些調整，包括新式無線電設備、武器和戰場管理系統。

如今這些戰車的總服役時間接近40年，又將面臨延壽或是汰除的選擇，挪威原本是希望再次改良，將其中的 38 輛進行第2次升級，但是挪威軍事評估的結論是防衛力不足，建議購買全新的戰車。

於是挪威展開新戰車採購招標案，主要是2個競爭者：其一是德國克勞斯-瑪菲韋格曼 (KMW)公司 的豹2A7，其二是韓國現代集團的K2黑豹戰車。

前者的優勢在於挪威已經熟悉豹2戰車了，而且豹2系列又是當今全球最暢銷的戰車，價格與後勤都很佔有優勢；而韓國黑豹則勝在創新，於 2000 年代初完成開發，設計概念更為現代化，並且重量相當輕，為55噸，相比豹2的62噸要輕了不少。

據挪威軍事媒體Forsvarets Forum的報導，挪威政府定的價格上限是193億挪威克朗(約613億新台幣)，計畫在2022年完成合約，這能趕在2025 年交付首批戰車。

其實韓國黑豹戰車有許多德國血統，包括120公釐55倍徑主砲，正是德國萊茵金屬公司的授權版本，齒輪箱是德國RENK公司的產品，柴油引擎則是德國MTU腓德烈斯哈芬公司的授權版本。