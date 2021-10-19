台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）攜手經濟部商業司，針對五倍券號召全台32家連鎖企業、近萬家門市與線上服務推出Chill Go購物節，期內需經濟開出紅盤，創造2000億商機效益。

Chill Go購物節將自20日正式起跑，TCFA理事長賴淑芬強調，協會今年成立30周年，繼去年首度針對三倍券推出購物節之後，今年再度針對振興五倍券集結32個品牌釋出利多，共同聯盟拉抬消費力道。

經濟部商業司表示，此次政府祭出五倍券，預計創造2000億元的經濟效益，不僅讓全民共享經濟成長，也為零售業、百貨服務、連鎖加盟帶來一波消費潮。不少品牌業者藉這次Chill Go購物節自行加碼、把五倍券變七倍、八倍、甚至十倍，對經濟成長加倍貢獻。

此次參與Chill Go購物節品牌包括摩斯漢堡、昂路名鞋館、麗嬰房、鬍鬚張、寶島眼鏡SOLOMAX、御奉、大學眼鏡、新東陽、黑橋牌、天仁茗茶、高島TAKASIMA、阿瘦皮鞋、百達遊BTU、旅行者TRAVELER、金石堂、杏一醫療、拿坡里、良興ECLife、曼都集團、名留集團、異人館、築間、金格、環球購物中心、禮客OUTLET、老四川、85度C、和億（了凡、添好運）、頂呱呱、蘇杭餐廳、野宴餐飲集團、肉多多火鍋等，全台近一萬家門市與線上平台，提供消費滿100元、即可獲抽獎機會，最高獎項包括按摩椅、小豹AI智能音箱及各連鎖品牌限量好禮、禮券等。