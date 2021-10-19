台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本周六(23日)進行投票，在最後倒數4天之際，罷免陳柏惟總部今透過臉書粉專表示，陳柏惟在過去六百天上節目錄影的時間保守估計高達87.3小時，若以通告費一小時三千元計算，他兼差工作共計賺到26萬1900新台幣，這筆款項是不是以「汪達創意公司」的發票進行隱匿收入的規劃，未告知全民？此外，前國民黨立委顏寬恒今天則發文呼籲鄉親23日出來投票。

罷免陳柏惟總部，今(19日)透過臉書粉專發文表示，據團隊統計，陳柏惟在過去任期中創下了一個驚人紀錄，他是中華民國立法委員中花最多時間錄影的人，陳柏惟錄歌唱節目、益智節目、暢談星座，上政論節目賺通告費的時間竟然多過在立法院質詢的時間。

陳柏惟在過去六百天上節目錄影的時間保守估計高達87.3小時，而在立法院質詢的時間總長僅有20.495個小時，錄影時間更是質詢時間的4.259倍。如果再計算上從立法院前往錄影的來回交通時間、梳化、對稿等，錄影總花費時間更是暴衝到158個小時，是陳柏惟質詢時間的7.7倍。

罷免團隊質疑，若以通告費一小時三千元計算，他兼差工作共計賺到26萬1900新台幣，這筆款項是不是以「汪達創意公司」的發票進行隱匿收入的規劃，陳柏惟應該出來說明清楚，除了財產申報不實之外，是不是也隱匿了他這部分的通告收入未告知全民？

罷免陳柏惟粉專強調，這些全是罷免團體透過公開資料查證所得，所有納稅公民都應該思考這樣說謊欺騙，濫用稅金的錯誤，任何一個立委都不應該犯，更凸顯罷免陳柏惟才是正確而光榮的選擇。

前國民黨立委 顏寬恒。(圖/翻攝自 顏寬恒臉書)

值得注意的是，在罷免案最後倒數4天之際，顏寬恒也在臉書發文表示，「一路走來，整個執政黨舉全國之力對我們指指點點，來我們的家鄉如入無人之境。這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運」。他呼籲第二選區的鄉親，「這裡是我們的故鄉，我們要創造我們的歷史，找回我們的榮耀，光復我們的故鄉。10月23日，鄉親們，出來投票，讓全台灣明白這是我們自豪的故鄉，我們才是這塊土地的主人」。

一路走來，終於到了最後幾天了 整個執政黨舉全國之力對我們指指點點，來我們的家鄉如入無人之境 這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運 沙鹿、霧峰、大肚、烏日、龍井的鄉親們，這裡是我們的故鄉，我們要創造我們的歷史，找回我們的榮耀，光復我們的故鄉！ 十月二十三日，鄉親們，出來投票，讓全台灣明白這是我們自豪的故鄉，我們才是這塊土地的主人！ 由顏寬恒發佈於 2021年10月19日 星期二