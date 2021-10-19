美國海軍「康乃狄克」號潛艇日前在南海海域潛航時撞到不明物體，造成一定程度的損壞和部分人員受傷。中國國防部新聞發言人譚克非今天（19日）晚間發布「答記者問」表示，中方對此次事件表示嚴重關切，要求美方作出澄清。美方作為當事方，有責任有義務詳細說明事件有關情況。

譚克非表示，長期以來，美軍打著「航行和飛越自由」的旗號，頻繁派遣航空母艦、戰略轟炸機、核潛艇等先進武器平台在南海炫耀武力、興風作浪，嚴重威脅地區國家安全，加劇地區緊張局勢，這也是此次事件的根源所在、危害所在。

譚克非表示，中方同時認為，美方的上述行為勢必影響南海海域的航行安全，引發南海沿岸國家的嚴重關切和不安，對地區和平穩定構成嚴重威脅和重大風險。從根源上說，美方應停止對中國南海島礁鄰近海空域抵近偵察和針對中國的軍力部署，停止在南海搞所謂「航行自由行動」。

「我們注意到，美國軍方此次刻意拖延和隱瞞了事故詳情。10月2日發生碰撞事故後，時隔5天才發表一份語焉不詳的簡短聲明」，譚克非指責，「這種不負責任、遮遮掩掩的做法，缺乏透明度，極易引發誤解誤判，中國及南海周邊國家不得不質疑事件的真相和美方意圖。」

譚克非指出，此次事件還表明，美英澳近期建立三邊安全夥伴關係開展核潛艇合作，使得澳洲這樣的無核國家獲得可用於製造核武器的核材料，將使武器級高濃鈾脫離必要監管，帶來巨大的核擴散風險，嚴重違反《不擴散核武器條約》精神，衝擊國際核不擴散體系，誘發軍備競賽，破壞東南亞無核區建設，發生核事故的概率也會大幅上升，給地區和平安全帶來嚴峻挑戰。

譚克非強調，中方要求美方認真對待各方關切，採取負責任態度，盡快對此次事件作出詳盡說明，給國際社會和地區國家一個滿意的交代。