民進黨立委黃國書坦承曾線民後，前民進黨立委林忠正18日也在臉書爆料，「民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期臥底的工作人員」，前民進黨黨主席施明德更證實這位黨主席就是江鵬堅，引起各界關注。台北市議員游淑慧直言，翻舊帳真讓人倒胃口，並建議促轉會可以順便去查扣一下前總統李登輝的資料，看看他在副總統和省主席任內， 有沒有和威權體制一起共犯加害民主人士？

游淑慧今天(19日)在臉書上表示，各翻各的舊帳，讓人倒胃口，到底誰對誰錯？何時是對、何時錯？民進黨感念當年的當權者，卻要今天朱立倫無辜背鍋？她更直言，黃國書的線民事件，顯然是源自民進黨內鬥，並順便妖魔化國民黨，救救「刪Q」罷免案，一兼數顧。

游淑慧指出， 2021年的民進黨，都執政過13年了，如果還是只能靠翻40、50年前的舊帳，也太令人太無言了，且就算大家都來翻舊帳，民進黨許多大咖、甚至黨主席過去都曾與李登輝暗通款曲，而國民黨的李主席對於民進黨茁壯的協助，也早已不是秘密，甚至民進黨現任蔡英文主席的從政之路，也是由國民黨李登輝主席所栽培。

游淑慧發現，誰是誰的線民？誰是誰的內應？誰被出賣？對國民黨來說 ，也有不一樣的答案，而除了李登輝前主席以外， 野百合學運時代國民黨的二號人物，則是秘書長是宋楚瑜，也算權力滔天，「算不算民進黨口中的加害人？」但在蔡英文執政後，也用了他當總統府資政，至於國民黨現任黨主席朱立倫當時只有20多歲，可能還在國外唸書。

對於民進黨立委蔡其昌要追線民的始作俑者，游淑慧則說，宋先生可能才是當事人，也建議促轉會可以順便去查扣一下李前總統、 李前主席一生的檔案、日記、文書資料，看看他在副總統和省主席任內， 有沒有和威權體制一起共犯加害民主人士？