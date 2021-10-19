高雄為推動智慧城市，協助智慧農業能產業化，邀集產官學研組成智慧農業服務平台，為共商智慧農業產業推動可能，高雄市副市長羅達生特邀集相關廠商，包含中華電信、阿龜微氣候及遠傳電信、天氣探長、高雄在地的雙葉電子、慶奇科技、海博特、凌誠科技及進駐亞灣的佐翼科技一起參與座談，並宣布11月12日在高雄舉辦成果發表會，作為今年高雄智慧農業推動成果的展示，並邀請各界一同參與，發現智慧農業更多的可能。

高雄首開地方政府之先，開發高雄農來訊提供高雄農民智慧服務，並推出智慧農業設備補助計畫，今年成果豐碩，預計推動16案場，包含水場域應用的智慧野蓮環控、空中應用的無人植保機及陸地場域的外銷毛豆、環境感測及控制設備連動等智慧生產，水陸空多元展示了智慧農業的無限可能。

為讓更多農友可以瞭解智慧農業的多元應用，高市府也將在11月12日在高雄軟體科技園區海景旗艦會議廳舉行高雄智慧農業年度成果發表暨研討會，歡迎報名(https：／／reurl.cc／82NzrR)。

羅達生表示，希望能以完整智慧農業解決方案協助作物產銷，高雄也願意提供驗證場域，協助爭取資源，規劃補助計畫，辦理推廣說明會持續協助農民媒合，公私協力加速智慧農業得以落地商轉。協助農民省工、省時、省成本，進而創造收入，讓農民有感，大家一起在11月12日於高雄軟體科學園區向農民發表呈現。