搶攻逾10億美元商機，經濟部國際貿易局及外貿協會舉辦的「2021年臺灣食品日韓線上拓銷團」19、20日登場，鎖定與東京、大阪及首爾總計43家買主進行139場次一對一洽談；其中植物性食品包括植物肉及穀物棒更是備受矚目。

貿協指出，臺灣食品產業向來以多元種類及高性價比，深獲日韓買主喜愛。根據農委會統計資料顯示，日韓分別為臺灣農產食品出口國之第二及第六大市場，2020年兩國合計出口總值超過10億美元，是我國食品產業的重要目標市場。此次活動原定一天的洽談活動，因買主參與熱烈而再加開隔日場次接續辦理。

日韓企業包括來自大阪有900家超市通路的神戶物產、年營業額逾上兆日圓的加藤產業及知名的東京Yaoko連鎖超市；首爾買主則有CJ freshway、KSB Food，其中韓國最大的連鎖便利商店GS retail更是派出三組人馬參與洽談，還有日本多家大型食品進口貿易商，如Youki Trading、Fuji food等，顯現我商食品極具市場競爭力。

貿協指出，臺灣食品符合健康消費趨勢，此次拓銷團，廠商鈺統食品的植物肉及穀物棒等，就獲多家重量級買主預約洽談。日本買主表示，因疫情影響，消費者健康意識高漲，植物性食品在日本市場蓬勃發展，而臺灣業者在這方面的研發技術頗負盛名，非常期待與臺灣業者合作；而傳承40年食品機械為背景的宜大公司，將臺灣米成功研發出「非油炸米米花」，符合健康零食趨向，亦受日商青睞。