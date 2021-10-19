兆豐銀行指出，旗下高雄加工出口區分行已在18日遷址至新落成的前瞻聯合辦公大樓，同時更名為兆豐銀行「高雄科技園區分行」，由於兆豐銀行全台的營業據點正進行形象大改造，高雄科技園區分行也是首批改造分行裡，其中一家全新現代化視覺設計的分行，此次進駐的新辦公大樓，即位於前瞻基礎建設中的「高雄智造新基地」。

經濟部加工出口區管理處高雄分處積極推動「前瞻基礎建設—高雄智造新基地」，執行行政院24億元前瞻計畫特別預算，更新前鎮科技產業園區4.17公頃老舊廠房，興建兩棟標準廠房、一棟聯合辦公大樓，對此兆豐銀表示，聯合辦公大樓率先啟用，進駐大樓服務單位有衛生保健所、警察隊、海關及兆豐銀行等支援行政單位，除了了兆豐銀行高雄科技園區分行已在18日進駐外，其它單位亦將陸續進駐，未來能讓科技產業園區的服務更升級。

兆豐銀在一系列的分行改造時，均以簡潔明亮的白色櫃台、高質感的鈦金屬邊框，搭配兆豐銀行企業識別紅紫色系列設計來呈現，打造出現代化國際級銀行專業尊榮的樣貌，高矮櫃台業務分流以及規劃貴賓理財專區等，不論是舒適的等候區，或是洽辦業務的動線規劃，都讓人耳目一新，兆豐銀行希望能打造出明亮、專業且尊榮的企業形象。

兆豐銀行高雄科技園區分行原名為「高雄加工出口區分行」，民國67年就在現址開業，深耕在地40餘載至今，對此兆豐銀說明，這次配合園區加速汰換老舊廠房的規劃，搬遷至新前瞻聯合辦公大樓並且更名為「高雄科技園區分行」，進駐之後將持續以其專業的外匯經驗、全球廣佈的營運據點及通匯網路，提供園區廠商與從業員工更優質及完善的金融服務。