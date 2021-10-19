今年屏東縣潮州「賽神蝦」因疫情延至11月6日舉行，而此時雖是泰國蝦量最少之時，不過養殖戶不計成本「留蝦」力挺，也將藉此回饋社會支持。（謝佳潾攝）

今年屏東縣潮州「賽神蝦」因疫情延至11月6日舉行，而此時雖是泰國蝦量最少之時，不過養殖戶不計成本「留蝦」力挺，也將藉此回饋社會支持。（謝佳潾攝）

今年屏東縣潮州「賽神蝦」因疫情延至11月6日舉行，而此時雖是泰國蝦量最少之時，不過養殖戶不計成本「留蝦」力挺，也將藉此回饋社會支持。（謝佳潾攝）

由潮州鎮公所發起的「賽神蝦」開辦至今3年，命運多舛，颱風、豪雨、疫情統統遇上，但不畏艱難的堅持結成最美的果實，今年賽事延至11月6日雖是泰國蝦量最少之時，不過養殖戶不計成本「留蝦」力挺，也將藉此回饋社會支持。

「是賽神蝦讓全台知道潮州的泰國蝦！」屏東縣潮州鎮水產養殖協會理事長王榮良指出，全屏泰國蝦養殖戶約有4800多戶，而潮州占近1300戶，年產值破億，但在賽神蝦活動出現前，別說全台、就連屏東都很少人知道，潮州是屏東養泰國蝦的重鎮。

王榮良說，是賽神蝦替潮州的泰國蝦農打開知名度，尤其是今年遇上本土疫情大爆發時，全台各地的關心與搶購，助不少潮州蝦農度過難關，雖然賣價沒有以往賣給餐廳、釣蝦場的好，幾乎都以產地價甚至更低的價格出售，不過薄利多銷下，還是能打平成本。

他回憶道，本土疫情爆發之時，有蝦農害怕蝦子賣不掉，便慌了陣腳低價賤賣，最便宜的有1斤賣到50元，所幸後來在大家的幫忙下，賣價有回穩到產地價約1斤250元，再低也在200元上下，而中秋過後蝦子也幾乎賣光，算是回到往年水準。

不過，為供應賽神蝦需求，不少養殖戶都留一手。他說，原計5月登場的賽神蝦因疫情延至11月，而此時泰國蝦的量已經非常少，但大家為力挺賽事都不計成本「留蝦」，以一池5分地計算，多養1個月的蝦至少要多花3萬以上，但蝦農心甘情願，且屆時還將端上獨門蝦料理供免費外帶品嘗，藉此回饋社會。

對此，公所主祕王建元感動道，很開心蝦農與公所有共識，都認為賽神蝦是延續熱度的活動，不能因故停辦，因此今年也特別增設「破紀錄獎」每名2000元，藉此鼓勵蝦農。