全球百貨密度最高的信義計畫區，在迎來周四開打周年慶的同時，亦有不少新店進駐引發話題；其中新光三越A9館引進春秋按摩、好男人理容院與200坪高爾夫銷售專區、A11的全日直播現場均引發討論話題，新光三越估算30％改裝新櫃登場有望帶動周年慶業績衝出60億水準，與去年相當。

新光三越台北信義新天地四個館每年透過改裝一直持續創造新話題，去年底A8全新改裝迎來兒童親子會館帶動業績增長不斷，而今年鎖定A9與A11改裝；其中A9館在首創深夜食堂，打造大人系餐飲社交場域、全新運動社交概念導入b-monster拳擊健身房之後，今年4-5樓攜手超過29品牌登場，以六大體驗包括拳擊健身、按摩、理容、美食、高爾夫、展覽等，打造全新型態的下班放鬆生活。

疫情後保持社交距離的運動，包括高爾夫、登山等逐年增溫，其中去年高爾夫運動相關商品包括球具、衣料、配件等整體增長至少15％，也因此即使有邁達康等專賣店，更於A9館開出全台百貨最大高爾夫專區，未來還將引進AI打擊場提供消費者試球桿等，此外，運動後的養生按摩紓壓品牌龍頭春秋更首度進百貨通路，以「小春秋足體按摩」提供信義區每日高達15萬人次上班族紓壓需求，首開幕推出頭頸肩按摩45分鐘，另贈香氛薰衣草泡腳10分鐘，優惠價699專案，讓預約天天額滿。

新光三越指出，今年上半年，整體高爾夫業績持續成長2-3成，A9館首度導入模擬試打室、訂製高球品牌，超過12種品牌陸續增加，包括首發概念店Taylor Made Golf全球首間形象店，台灣唯一大型複合式專業高爾夫專櫃SUPER GOLF，集結PGA TOUR、adidas Golf、FootJoy、Uswing等專業高爾夫品牌，高爾夫球Titleist也完整呈現PRO V1 00與1-99共計100個球號展售，日本HONMA也於此次露面全新的店裝以及商品，並於信義區推出獨家試打室等，le coq sportif大公雞則以台灣首座日本新店裝嶄新登場，預計周年慶期間有望再帶動一波兩位數業績增長。