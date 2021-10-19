台北大安區某豪宅去年7月發生自家社區保全發現住戶鑰匙藏鞋櫃，竟私下潛入住宅3次偷取總價值達1千6百多萬的各類精品，且偷完當下隨即變賣，法院目前仍找不到部分精品流向，因此罕見在法院判決書備註中貼出精品在佳士得拍賣時的圖片，提醒民眾民眾不要購買、勇於舉報，而該保全遭判刑7年6個月。

判決書指出，當時遭竊的十字架型鑽石項鍊售價達100萬，而另1個圓形胸針則要價15萬，還有1個男用手錶也要價105萬，還有各類愛馬仕的包包、絲巾、領帶等配件，總金額高達1千6百多萬，法院的判決書也少見地將各類遭竊已遭該保全轉賣的精品照片放在備註欄，提醒民眾民眾不要購買，一有發現要向法院舉報。

法院目前仍找不到部分精品流向，因此罕見在法院判決書備註中貼出精品在佳士得拍賣時的圖片，提醒民眾民眾不要購買、勇於舉報，而該保全遭判刑7年6個月。（翻攝自法院判決書）

法院目前仍找不到部分精品流向，因此罕見在法院判決書備註中貼出精品在佳士得拍賣時的圖片，提醒民眾民眾不要購買、勇於舉報，而該保全遭判刑7年6個月。（翻攝自法院判決書）

該保員在大安區某豪宅任職，他觀察到2樓某女姓住戶的作息後，發現對方將自家鑰匙放在鞋櫃上，因此連續潛入住宅3次，每次偷去的類型都不同，第1次是偷金飾、鑽石項鍊胸針和外幣等，第2次則偷名酒和限量名表、名牌包，第3次時他發現鑰匙不見，還直接請來鎖匠開門，謊稱是受住戶所託。

該住戶事後發現家中財產遭竊，數一數總價值高達1千6百多萬，事後警方根據監視器與附近住戶說詞，將該保員逮捕到案，該保全宣稱因投資比特幣失利、積欠賭債，才鋌而走險偷竊，不過他第一時間就幾乎將竊物低價變賣，法官認為住戶損失嚴重，且保全竟因職務之便行竊高達3次，判有期徒刑7年6個月，可上訴。