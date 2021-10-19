華梵大學美術系鄭羽函的得獎作品《慾望系列》獲嘉義市立美術館典藏。（華梵大學提供）

華梵大學鄭羽函（右）由嘉義市長黃敏惠手中接下桃城美展首獎梅嶺獎殊榮。（嘉義市政府文化局提供）

鄭羽函今年3月在臺大校友會館展出自己的作品。（華梵大學提供）

「第25屆桃城美展」比賽結果揭曉，89年次的華梵大學美術與文創學系四年級學生鄭羽函以《慾望系列》作品獲得各方評審青睞，奪下今年西畫類首獎「梅嶺獎」，而且是各類組首獎得獎者中年紀最小的一位，得獎作品並獲嘉義市立美術館典藏，獎金高達15萬元！

桃城美展由嘉義市政府文化局主辦，是國內重要美術參賽平台，在國內藝壇深具知名度，參展作品極具水準。本屆競賽共有書畫類94件、西畫類144件作品參賽，入圍的得獎者不乏創作豐沛的資深藝術家與嶄露頭角的新銳創作者，有些甚至還在就學中，年紀最長的為38年次。

今年勇奪西畫類首獎「梅嶺獎」的鄭羽函，從小一接觸美術課程開始，便對繪畫展現高度興趣，復興美工畢業後進入華梵大學美術與文創學系就讀，並於大三參加「創新共學計畫」，申請到全額獎學金，與同學共組「囈語工作室」，在學校提供的獨立空間中自由創作、交流討論，表現也開始突飛猛進，短短7個月便已在校內開了三次展覽，創作能量與策展實力驚人。

鄭羽函說，華梵的課堂學習、師生研討與藝術氛圍，激發她嘗試運用不同媒材進行多樣化創作的動力，大三時更意識到版畫創作讓她更有成就感，尤其在滾墨與印版重複勞動的過程中，自己深刻體會到在凹、凸版畫上以油墨堆疊、拼湊的方式來探索生命經驗，並回應自己內心所關注的議題的那份感動。

此次桃城美展的參賽作品《慾望系列》，便是鄭羽函大三「專題製作」課程的作品之一，也是她首次以紙版畫結合繪畫媒材進行創作；創作靈感源自於從過往不堪記憶中的傷痛找到隙縫，進入內心深處的庇護所，回憶那些在親密關係中的矛盾，意識自我的內心慾望，經由創作來正視心理問題所在，並進行反思。

《慾望系列》今年3月在校內展出時，不少參觀者即為之驚艷，紛紛給予肯定及鼓勵；原本鄭羽函打算低調拿去校外參賽，沒想到才初試啼聲便打敗群雄抱回首獎，由嘉義市長黃敏惠親自頒獎表揚，兩件作品還獲嘉義市立美術館典藏，89年次的她更是各類首獎得獎人中最年輕的一位！這樣的結果著實讓她驚喜不已，但也害羞的直呼「壓力一下子變得好大」！

事實上，在學校師長眼中，鄭羽函就是一位熱愛藝術、責任心重，且不斷向自我挑戰的熱情創作者。鄭羽函也分享自己歷時五個月創作《慾望系列》，在製版、印版、實驗過程中，不斷想起高中時所做的生平第一件全開壓克力版畫，就像國父革命般歷經10次失敗，到第11次才印製成功與裱貼完成的甘苦，到現在都還記得那份感動與成就感！

明年即將畢業的鄭羽函，回首大學期間的成長，直言現在對藝術創作的想法與視野較以往更為多元，也更懂得運用屬於個人獨特的樣貌，掌握想表達的內容，並與之對話。

目前正全力準備畢業展的她，期待未來個人創作的內容具有更豐富的意涵及深度，透過作品與觀者有更深入的對話，並引起共鳴，畢業後也將繼續擁抱藝術，在創作之路上努力前進。