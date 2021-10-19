日本女星神田宇乃（神田うの）以模特兒出道，之後轉型成演員，但讓她開始有高知名度，卻是在嫁給博弈小開西村拓郎，開始分享奢靡貴婦生活，評論相當兩極；神田宇乃過去曾透露被女兒保母偷走3千萬日圓（約新台幣747萬元）飾品，最近又發生750萬日圓（約新台幣187萬元）的耳環遭竊，警方調查後兇手竟是她的閨密，讓她受到嚴重打擊，怨自己「太容易相信人」。

神田宇乃2006年嫁給西村拓郎後，因為先生家族事業是日本熱門娛樂「柏青哥」，身家十分驚人，她也瞬間晉升少奶奶，經常在社群平台曬出當貴婦的奢靡生活，令不少網友感到羨慕，不過，她嫌貧愛富的形象也惹來爭議。

近期日媒報導指出，6年前神田宇乃女兒的保母和她們一家關係良好，但私下卻悄悄偷走她的名牌包和精品，數量多達70件，總價值高達3千萬日圓（約新台幣747萬元）；最後她把保母交給警方處理，保母也遭判刑2年4個月，該消息當時讓社會大眾都很震驚。

神田宇乃因保母偷竊一事精神受創傷，豈料時隔多年舊事重演，7月她在工作時隨手把3克拉鑽石耳環放在桌上，離開一下子價值750萬日圓（約新台幣187萬元）的耳環離奇消失，嚇得她馬上報警；在經過警方調查後，竊賊居然就是她的工作夥伴兼閨密，讓神田宇乃再度被身邊的人背叛，讓她嚴重受打擊，但只無奈地吐露真心話，「我太容易相信人了，所以才會再一次受傷，都全權交由警方處理」。