大陸限電限產的後座力持續發威。包括瑞銀、美銀等多家外銀19日先後調降大陸全年的經濟增長預測，分別將2021年的GDP年增率預測下調到7.6％和7.7％，顯然認為保8無望。

路透報導，瑞銀19日最新公布的報告指出，雖然大陸缺電的情況有望改善、基建投資可能溫和反彈，應能支撐第四季實際GDP季增率反彈至4％以上，但該行預期GDP年增速可能會進一步放緩至2.7％，低於此前預測的4％。因此，該行將大陸2021年全年GDP年增率預測由先前的8.2％下調至7.6％。

瑞銀指出，2022年第一季，預期缺電的影響可能明顯消退、宏觀政策有望進一步放鬆，這應能抵消消費和房地產活動走弱帶來的拖累，不過經濟增長動能可能要到2022年3月以後才會明顯反彈。該行預計大陸2022年全年實際GDP增長5.6％。

另一方面，美國銀行19日將大陸2021年的GDP年增率預估從8％調降至7.7％，並將2022年的GDP預測從5.3％降至4％，下調原因為政策放鬆的延遲效應。該行預計，到2023年中國經濟增速將穩定在5.3％，比之前預測的5.8％略有下降。這也是美銀在兩個月內第二度下調對大陸經濟增長展望。

美銀表示，之所以下調GDP增長預測，是因為大陸龐大的工業領域已遭受到能源危機衝擊，同時中國人民銀行又未能及時推出重要的支持政策。美銀稱，大陸經濟已經從疫情中反彈，但由於對新冠Delta變種的新爆發採取嚴厲的應對措施，以及供應鏈瓶頸和房地產行業的債務問題，經濟動能降溫。