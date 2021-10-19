FIBA國際籃球總會認證，最大國際3對3籃球聯盟-3X3.EXE國際聯盟賽，繼去年首度在基隆海洋廣場舉辦後，23日將在基隆商工開打，市長林右昌邀請市民一起到場為選手加油。

林右昌今日在記者會中指出，3對3籃球賽已是奧運新增的正式項目，3X3.EXE國際聯盟賽為世界最大的跨國3X3籃球聯盟，去年首次在基隆舉辦，將3對3國際籃球賽事與基隆海港景點結合，獲得極大迴響，帶動運動風氣。

林右昌說，這次聯盟賽首度開放女子組，現役的WSBL女將國泰隊王維琳、黃鈴娟、歐婕、徐玉蓮等猛將都將出征，前國手劉君儀搭配國家隊主控彭詩晴、黃英利等鋒線好手，也將同場較勁，比賽精彩可期。

林右昌表示，今年賽事受到疫情影響延後舉辦，加上海洋廣場有工程進行中，必須移師到基隆商工室內空間，不過明年國門廣場、郵輪廣場一帶都將陸續完工，屆時賽程就會在港邊舉行，讓這場籃球盛事變成基隆特色，讓基隆除了觀光休閒海洋文化外，也是體育休閒運動蓬勃發展的城市。

今年3X3.EXE國際聯盟賽由日本、泰國、紐西蘭及台灣等4個國家，共92隊組成，台灣有北區男子組6隊、南區男子組6隊，加上第一年加入聯盟的女子組6隊，在疫情趨緩之際，再度到基隆舉辦，讓民眾能近距離參與國際賽事，相當難得。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆是國際海港城市，國際賽事在基隆舉辦，有助基隆城市的觀光及行銷，藉由國際賽事舉辦的機會，邀請主辦單位安排球員住宿基隆，希望參與比賽的選手及加油團能夠藉由留宿基隆，走訪基隆景點。