身分證末2碼為「71」的民眾，不僅拿走上周500元動滋券，還有本周的1000元國旅券。（讀者提供）

八大部會加碼券本周開始進行第二波抽獎，國旅券今（19）日上午再度抽籤，身分證末2碼是「04、29、40、71、87」就成為中獎幸運兒，還有網友眼尖發現尾數「71」的民眾超級幸運，因為上周才抽到動滋券，本周又中了國旅券，總共1500元加碼金入袋。

八大部會加碼券採身分證末2碼或末3碼抽籤，當周先抽中什麼券，就是唯一抽中的券，因此身分證末2碼「71」的民眾，已連續兩周被抽中，也因為相隔一周，可拿到面額合計1500元的動滋券及國旅券，若是後續周次又抽中其他部會加碼券，一樣能再領取。

交通部表示，國旅券中籤民眾會拿到一組QR code條碼，可憑條碼折抵新台幣1000元，在消費抵用時，告知店員或自行輸入身分證末4碼，即可確認抵用。

上周四抽出的首波動滋券，中獎號碼為「97、13、19、55、71、93、381、734、644、453、985」11組，共50萬人中籤。體育署表示，動滋券可以用在運動、看比賽相關服務的店家，像是運動中心、健身工作室、瑜珈教室等，但不能買運動用品、運彩，使用店家可上動滋券官網查詢。